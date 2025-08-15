Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı araştırılıyor

AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı araştırılıyor

AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı araştırılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 için duyurduğu 25 bin öğretmen ataması kapsamında, 15 bin atama tamamlanırken gözler Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yapılacak 10 bin atamaya çevrildi. Öğretmen adayları, 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve başvuru takvimine odaklanarak son gelişmeleri takip ediyor.

AGS puanıyla yapılacak 10 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

13 Ağustos’ta açıklanan AGS sonuçlarının ardından öğretmen adayları branş dağılımı ve başvuru tarihlerini takip ediyor.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 25 bin öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Bu kapsamda 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 18 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında KPSS puanıyla tamamlanmıştı.

Geriye kalan 10 bin öğretmen ataması ise Milli Eğitim Akademisi’ne (MEB Akademi) yönelik olacak ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına dayanılarak gerçekleştirilecek. 

Temmuz 2025’te yapılan AGS sınavının sonuçları 13 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklandı. Ancak atama takvimi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. 

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

MEB’in 10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı henüz açıklanmadı. Atama takvimi ve kılavuzun yayınlanmasıyla branş dağılımı da belli olacak.

Son yapılan alımlarda en yüksek kontenjanlar sınıf öğretmenliği (4.378), özel eğitim (3.087), din kültürü ve ahlak bilgisi (1.802), okul öncesi (1.321) ve İngilizce (757) branşlarına ayrılmıştı. 

AGS’ye giren aday sayıları okul öncesi (56.921) ve din kültürü (49.387) branşlarında yoğunlaşırken toplam 120 branş için 10 bin kontenjan ayrıldı.

