MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyor

MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için detaylar netleşti. İllere göre değişen başvuru takvimi kapsamında bazı şehirlerde süreç tamamlandı.

Kastamonu’da 1-5 Ağustos, Ordu’da 1-5 Ağustos, Sinop’ta 7-11 Ağustos, Zonguldak’ta ise 11-15 Ağustos tarihleri arasında başvurular alınıyor. Bilecik’te 15-19 Ağustos arasında yapılacak başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

MEB OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı yapacak.

Güvenlik ve temizlik görevlisi alımlarının, okulların açılışına yakın bir tarihte, Ağustos ayı içerisinde başlatılması bekleniyor.

2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı TYP başvurularının, Milli Eğitim Bakanlığı ile İŞKUR iş birliği kapsamında, Ağustos ayının ikinci yarısında başlaması öngörülüyor.

İlana çıkış tarihleri illere göre değişiklik gösterebileceğinden, adayların kendi illerindeki İŞKUR İl Müdürlükleri veya e-İŞKUR sistemi üzerinden duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvuruları e-İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da İŞKUR İl/Şube Müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

İlgili TYP ilanı seçildikten sonra “Başvur” butonuna tıklanarak işlem tamamlanıyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, öğrenci olmamak (açıköğretim hariç) ve emekli veya malul aylığı almıyor olmak gibi kriterler bulunuyor.

TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura tarihleri ilan edilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar hem İŞKUR’un resmi internet sitesinde hem de ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak.

Kura sonuçlarının, başvuru bitiş tarihinden sonraki 1-2 hafta içinde duyurulması bekleniyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

İŞKUR’un TYP kapsamında yapacağı personel alımları, okullarda eğitim öğretim süresince temizlik, bakım-onarım ve güvenlik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlayacak.

Program, hem işsiz vatandaşlara geçici istihdam imkanı sunacak hem de eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak. 2025 yılı alımlarında binlerce kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.