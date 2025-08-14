MSB 3097 işçi alımı için kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB kura sonuçları sorgulama

25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvuruların ardından, MSB, kura çekimi ile sınava girmeye hak kazanan adayları bugün belirleyecek. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

MSB 3097 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda başladı.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 3097 işçi alımı için kura çekimi sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. Kura sonuçları aynı gün açıklanacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına dikkat edilecek. Eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

MSB HANGİ ALANLARDA İŞÇİ ALACAK?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.