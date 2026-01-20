Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Atletico Madrid karşılaşması öncesi sakatlığı bulunan oyuncular Wilfried Singo, Gabriel Sara, Uğurcan Çakır ve Victor Osimhen hakkında hakkında konuştu.

Galatasaray'da Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın sakatlık gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kulüp doktoru İnce, kasım ayından bu yana forma giyemeyen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo için "Kronik sakat değil" dedi.

Yener İnce

"SANCHEZ VAR, RİSKE GEREK YOK"

Yener İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Singo'nun sağlık durumu yerinde. 'Singo kronik sakat' tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığı tendon. Oynatılması halinde daha büyük risk taşır. Birazdan idmana çıkacak. Bu, maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık; tendon sakatlığı. Singo’nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk. Taraftarımız her zaman en iyisini isteyecek ama ben duygusal hareket edemem.

Wilfried Singo

Gabriel Sara’nın antrenmanda dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uğurcan Çakır hastaydı, gribal enfeksiyonu vardı. Bugün idmana çıkıyor, yarın da oynayacak. Victor Osimhen’in Nijerya milli takımında aşilinde bir ağrısı oldu, bugün idmana çıkacak. Osimhen'in oynamasını bekliyoruz. Herkesin ufak tefek sakatlıkları olabiliyor."

