Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu'nda kendi öğrencilik kaydı için üniversite bilgi sistemine girerek usulsüzlük yapan idari personel Serdal Güçtekin, evrakta sahtecilikten tutuklandı.

ÇOMÜ yaşanan usulsüz skandallarla gündemden düşmüyor. İddiaya göre, Ezine Meslek Yüksekokulu'nda 15 yıldır idari personel olarak olarak görev yapan Serdal Güçtekin, kendi öğrencilik kaydı için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) girerek usulsüzlük yaptı.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Gerçekler ise ortaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu'nun yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Serdal Güçtekin açığa alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişleri ÜBYS'ye el koyarak geriye dönük tüm işlemler hakkında inceleme başlattı. Üniversite tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Serdal Güçtekin polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Güçtekin evrakta sahtecilikten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

