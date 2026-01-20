10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı. 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak. Milli Eğitim Akademisinde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını 27 Ocak saat 16.00'ya kadar "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Millî Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru sürecine ilişkin duyuru ve branş bazında kontenjan dağılımları geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.



AGS BAŞVURU TARİHLERİ Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisinde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapacak. Başvurular, bugünden itibaren "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden elektronik ortamdan 27 Ocak saat 16.00'ya kadar yapılabilecek ve adaylar sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapacak. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

BAŞVURULAR İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANACAK Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi, adayların sorumluluğunda olacak.

KONTENJAN BİLGİSİ Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle: "2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."

