Okulların AKUB ekibi afetlere hazırlanıyor! MEB 6 ilde 1.500 öğrenciye eğitim verdi

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem başta olmak üzere tüm afet durumlarında müdahaleyi güçlendirmek için önemli bir adım attı. “Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarla afetlere daha hızlı ve anında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda MEB, güvenli eğitim ortamları oluşturma yönünde harekete geçti. Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerine afet müdahale koordinasyonuna yönelik uygulamalı eğitim verildi. Bu süreçle, 30 ildeki MEB AKUB ekiplerinin yetkilendirilmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı’nda daha etkin görev alması hedefleniyor. Eğitimde kullanılan bazı ekipmanlar arasında, enkaz altındaki canlılara hızlı erişim sağlayan görüntülü arama cihazı, yaralıların güvenli taşınmasını sağlayan omurga tahtası, kapalı alanlara güvenli giriş için kullanılan holigan aleti ve gece şartlarında arama-kurtarma müdahalelerini kolaylaştıran teleskobik aydınlatma seti, kırıcı ve deliciler gibi çok sayıda teçhizat yer alıyor. Böylece, görev ve tatbikatlara etkin katılım sağlayacak donanımlı ekipler oluşturulacak.

Afet risklerinin arttığı günümüzde, güvenli okullar inşa etmek için kurumsal hazırlık da önem kazandı. MEB AKUB’un güçlendirilmesi, bakanlığın afetlere karşı dirençli okul yapıları oluşturma hedefinin temel bileşenini oluşturuyor. Bu sürecin sonunda akredite edilmiş MEB AKUB ekipleri afet anında hızlı müdahale, koordinasyon ve toplum desteği sağlayarak eğitim hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına alacak.

Projenin ilk aşamasında; İstanbul, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Mersin ve İzmir illerinde uygulanan program ile toplam 1.500 öğrenciye ulaşıldı. Etkileşimli sunumlar ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla öğrenciler, iklim değişikliği, afet öncesi, sırası ve sonrası doğru davranışlar ve ilk yardım bilgileri konusunda bilinçlendirildi. Bu eğitimlerle öğrencilerin çevre bilinci gelişmiş ve afetlere karşı hazırlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.