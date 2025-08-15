Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor

Ah Leyla Vah Kerem filmi sinemaların ardından bir kez daha televizyonda izleyicileriyle buluşuyor. Filmin konusu pandemi döneminde İtalya’da evlenen Leyla ve Kerem çiftinin Türkiye'ye döndüklerinde aileleri ile tanışmaları ve beklenmedik olayların birbiri ardına gerçekleşmesini anlatıyor. Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın yaptığı, senaryosunu Dilek Aydoğdu’nun kaleme aldığı Ah Leyla Vah Kerem filminin nerede çekildiği araştırılıyor?

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ OYUNCULARI

Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı gibi isimler yer aldı.

AH LEYLA VAH KEREM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ah Leyla Vah Kerem filminin çekimleri İtalya'nın Roma kentinde başladı. Akabinde ise çekimler İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleşti.

AH LEYLA VAH KEREM KONUSU

Leyla ve Kerem çiçeği burnunda yeni evli bir çifttir. Roma'da dünya evine giren çift Leyla'nın öve öve bitiremediği ailesiyle tanışmak için Türkiye'ye döndüklerinde ilişkileri büyük bir sınavdan geçecektir. Sinan'ın yeni bir aileye sahip olma heyecanı çapkın bir baba, dolandırıcı kardeş, büyücü hala, kumarbaz ağabey ve oldukça işveli bir yenge ile tanışınca yerini paniğe bırakır.