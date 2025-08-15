Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor

Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor
İtalya, Roma, İstanbul, Beykoz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ah Leyla Vah Kerem filminin nerede çekildiği izleyenler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu yer aldığı romantik komedide mekanlar çok beğenildi. Peki film nerede çekildi, konusu ne? İşte detaylar...

 Ah Leyla Vah Kerem filmi sinemaların ardından bir kez daha televizyonda izleyicileriyle buluşuyor. Filmin konusu pandemi döneminde İtalya’da evlenen Leyla ve Kerem çiftinin Türkiye'ye döndüklerinde aileleri ile tanışmaları ve beklenmedik olayların birbiri ardına gerçekleşmesini anlatıyor.  Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın yaptığı, senaryosunu Dilek Aydoğdu’nun kaleme aldığı  Ah Leyla Vah Kerem filminin nerede çekildiği araştırılıyor? 

 Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor - 1. Resim

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ OYUNCULARI 

Ah Leyla Vah Kerem filminin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı gibi isimler yer aldı.  

Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor - 2. Resim

AH LEYLA VAH KEREM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ah Leyla Vah Kerem filminin çekimleri İtalya'nın Roma kentinde başladı. Akabinde ise çekimler İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleşti. 

Ah Leyla Vah Kerem nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor - 3. Resim

AH LEYLA VAH KEREM KONUSU

Leyla ve Kerem çiçeği burnunda yeni evli bir çifttir.  Roma'da  dünya evine giren çift Leyla'nın öve öve bitiremediği ailesiyle tanışmak için Türkiye'ye döndüklerinde ilişkileri büyük bir sınavdan geçecektir. Sinan'ın yeni bir aileye sahip olma heyecanı çapkın bir baba, dolandırıcı kardeş, büyücü hala, kumarbaz ağabey ve oldukça işveli bir yenge ile tanışınca yerini paniğe bırakır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Shakhtar Donetsk elendi mi, Konferans Ligi'ne mi düştü? Arda Turan kırmızı kart gördü!Ünlü yazar hayatını kaybetti! Acı haberi tecrübeli gazeteci duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Canlı yayın bilgileri netleşti - HaberlerAlmanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Canlı yayın bilgileri netleştiAnkara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ertelendi mi? TFF kararını duyurdu - HaberlerFenerbahçe-Kocaelispor maçı ertelendi mi? TFF kararını duyurduShakhtar Donetsk elendi mi, Konferans Ligi'ne mi düştü? Arda Turan kırmızı kart gördü! - HaberlerShakhtar Donetsk elendi mi, Konferans Ligi'ne mi düştü? Arda Turan kırmızı kart gördü!Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldıTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı - HaberlerTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...