Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek 2026/1 iller arası atama takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşılmış, kura tarihine yer verilmişti. Aile Hekimliği 2026/1 İller arası atamaları bugün (27 Nisan 2026) yapıldı. Peki, Aile Hekimliği 2026/1 İller arası kura sonucu nasıl öğrenilecek?

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek 2026/1 iller arası yerleştirme sürecine ilişkin takvimi duyurmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hizmet puanı ve başvuru ret gerekçelerine yönelik itirazların değerlendirildiği ve sonuçların Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edildiği bildirildi.



İLLER ARASI YERLEŞTİRME SONUCU AÇIKLANDI

Aile hekimliği iller arası yerleştirme işlemi, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Yerleştirme süreci şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınlanacak. Adaylar, işlemleri Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Yerleştirme salonuna ise katılımcı kabul edilmeyecek.

Yerleştirme sonuçlarının, işlemlerin tamamlanmasının ardından yine EKİP sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adayların platformu düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN

