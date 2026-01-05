Müslümanlar için günün en önemli saatlerinden biri olan akşam ezanı, güneşin batmasıyla beraber okunuyor. İbadetlerini vaktinde yerine getirmek isteyenler "Akşam ezanı ne zaman okunuyor?" sorusunu arama motorlarında sıkça sorgulatmaya başladı.

Akşam namaz vakitleri, bulunduğunuz şehre göre farklılık gösteriyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler dışında Türkiye genelinde yaşayan Müslümanlar, bulundukları bölgede akşam ezanının saat kaçta okunacağı araştırıyor. İşte 5 Ocak 2026 pazar günü akşam ezanı saatleri...

Akşam ezanı ne zaman okunuyor? 5 Ocak 2026 İstanbul, izmir, Ankara il il akşam namaz saatleri belli oldu

AKŞAM EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

5 Ocak 2026 Pazartesi günü akşam ezanı saatler her ilde farklılık gösterebilir. Bunu nedeni güneşin batma durumuyla ilgilidir. işte Türkiye’nin en kalabalık illerinde bugün okunacak akşam ezanı saatleri:

İSTANBUL Akşam Ezanı: 17:58

ANKARA Akşam Ezanı: 17:46

İZMİR Akşam Ezanı: 18:13

ESKİŞEHİR Akşam Ezanı: 17:56

BURSA Akşam Ezanı: 18:00

ANTALYA Akşam Ezanı: 18:03

KONYA Akşam Ezanı: 17:53

Çanakkale Akşam Ezanı: 18:11

GAZİANTEP Akşam Ezanı: 17:35

