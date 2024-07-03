Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Gladbeck şehrinde doğdu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın, EURO 2024 maçı sonrası sözlerinin ardından gündem karışmıştı. Sözlerinin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Jürgen Schulz hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken hangi görevlerde bulunduğu merak edildi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup ederken çeyrek finale yükseldiğimiz EURO 2024'te gol sevinci ardından sosyal medyada çok konuşuldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın gol sevincine dair söylediği sözlerle gündemde yer alırken Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un kim olduğu merak edildi.

ALMANYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JÜRGEN SCHULZ KİMDİR?

Türkiye'nin başkenti Ankara'da olan büyükelçilikte görevi Ekim 2020'den beridir Jürgen Schulz yapıyor. Gladbeck şehrinde doğan isim Ruhr Üniversitesi'ndeki iktisat alanında eğitimini tamamladıktan sonra 1991 yılında Federal Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı.

Berlin'de Federal Dışişleri Bakanlığı'nda ve Federal Başbakanlık görevinde çalışan Schulz, Batı Balkanlar Dairesi'nde (2001-2004) ve Irak Dairesi'nde (2004) çalıştıktan sonra Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları Daire Başkanı (2005-2008) görevlerini de yapmıştı.

2008-2013 aralığında Federal Başbakanlık'ta Genel Müdür Yardımcılığı yaparken 2008-2010 aralığında Orta, Güney Doğu ve Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2013 yılları arasında ise ABD, Kanada, Türkiye, Batı, Güney ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Güvenlik ve Silahsızlanma Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptı.

2013-2016 aralığında Federal Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Genel Müdür ve Güvenlik Politikaları Sorumlusu olurken, Ankara'da göreve başlamadan önce New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde Almanya'nın Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı olarak çalıştı.

1996 senesinden beri Sheila Stanton ile evlidir.