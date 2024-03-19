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Alper Kömürcü kim, kaç yaşında? İpek Açar'ın müzisyen eşi Alper Kömürcü'nün hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alper Kömürcü kim, kaç yaşında? İpek Açar&#039;ın müzisyen eşi Alper Kömürcü&#039;nün hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müzisyen Alper Kömürcü 44 yaşındadır. İpek Açar ile evli olan Alper Kömürcü'nün kim olduğu, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Alper Kömürcü kim, kaç yaşında? İpek Açar'ın müzisyen eşi Alper Kömürcü'nün hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 

ALPER  KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Alper Kömürcü, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Müzik ile ilişkisi çocukken başladı. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümüne girerek keman, piyano ve armoni dersleri aldı. 1998 yılında onur derecesi ile mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine başladı. 2005 yılına gelindiğinde "Mongol Çocuk ve Özgürlük" eseriyle Türkiye birinciliği kazandı. Alper Kömürcü kim, kaç yaşında? İpek Açar'ın müzisyen eşi Alper Kömürcü'nün hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Yüksek lisansa 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı. Cihan Sezer ve İskender Paydaş'ın asistanlığını yapan Kömürcü, besteci, söz yazarı ve aranjördür. 2011 yılında 19. Alıtn Güvercin Beste Yarışmasında, En İyi Beste, En İyi Aranjör ve En İyi 2. Aranjör ödüllerini aldı. 2020 yılında İpek Acar ile evlendi. Çiftin bir çocuğu bulunuyor. 

ALPER KÖMÜRCÜ KAÇ YAŞINDA?

1980 doğumlu müzisyen Alper Kömürcü, 44 yaşındadır.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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