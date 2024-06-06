Ameliyat olan Burcu Kara, sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimler arasında yer alan Burcu Kara, Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıkladı. Geçirdiği operasyonun ardından "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" notunu düşerek takipçileri ile haberi paylaştı. Sevenleri ise ne ameliyatı oldu, sağlık durumu nasıl aramasını yaptı.

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan Burcu Kara, geçirdiği ameliyatın ardından sevenleri ile sağlık durumunu paylaşırken ameliyat mı oldu, hasta mıydı soruları gündeme geldi.

BURCU KARA NE AMELİYATI OLDU?

Oyuncu Kara, Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile geçirdiği operasyonu duyurdu. Kara'nın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı.

Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı.Baya araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla.Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cvp vermiş olayım.Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."

BURCU KARA KİMDİR?

1 Mart 1980 yılında doğan isim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri alan Kara, Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakteri ile karşımıza çıktı. O Şimdi Mahkum, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu gibi filmlerde rol alan oyuncu, Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü oynadı.

2011 senesinde Buğra Gülsoy ile evlenen isim 2012 yılında yollarını ayırdı. 2016 yılında ise Fırat Doğu Parlak ile evlendi.