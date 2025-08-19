Anaokulları ne zaman açılır? 2025-2026 MEB anaokullarının açılacağı tarih araştırılıyor

"Anaokulu ne zaman açılır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 2025-2026 anaokulu açılış tarihi velilerin gündeminde yer alıyor. Eğitim yılının başlamasıyla beraber öğrencilere uyum eğitimi veriliyor.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacaktır.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Anaokuluları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre şekillenir. Bu sene devlet anaokulları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü eğitim hayatına başlıyor.

8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve anaokulları için geçerlidir. Özel anaokulların açılış tarihi ise devlet okullarının açılış tarihinden önce ya da sonra sonra yapabilir. Ancak genellikle aynı haftaya denk getirildiği bilinmektedir.

ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.



Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi sona erecek.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek.