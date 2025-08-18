AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yaz dönemi kapsamında gerçekleşen AÖF yaz okulu sınavları, 16 Ağustos'ta yapıldı. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi genellikle sınav sonuçlarını, sınavların yapılmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açıyor. Bu sebeple AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecektir.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, aof.anadolu.edu.tr adresi ya da e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREMEZ?

Girilen son sınavın kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.