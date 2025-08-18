Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının 16 Ağustos'ta tamamlanmasıyla beraber gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğrenci, yaz okulu sınav sonuç tarihini araştırırken, üniversitein resmi duyurusunu beklemeye başladı. İşte tüm ayrıntılar...

2025 yaz dönemi kapsamında gerçekleşen AÖF yaz okulu sınavları, 16 Ağustos'ta yapıldı. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Anadolu Üniversitesi genellikle sınav sonuçlarını, sınavların yapılmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açıyor. Bu sebeple AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecektir.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, aof.anadolu.edu.tr adresi ya da e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREMEZ?

Girilen son sınavın kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Türkiye’den acil destek talep etti! 'Moskova’yı durdurabilecek tek ülke' denildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi - HaberlerJessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildiGeçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi - HaberlerGeçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihiFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihi - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihiSağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldi - HaberlerSağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldiGSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerGSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Müslüm Gürses'e benzeyen TIR şoförü kimdir? "Van'ın Müslüm Baba'sı" gündem oldu - HaberlerMüslüm Gürses'e benzeyen TIR şoförü kimdir? "Van'ın Müslüm Baba'sı" gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...