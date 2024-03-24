15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçer.| Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer, nasıl seçilir sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen Anayasa Mahkemesi üyelerine dair konular araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

15 üyenin üçünü TBMM seçer. Üyelerden ikisini Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından gösterdikleri üç aday içinden, üyelerden birini de baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterdiği üç aday arasından yapacağı gizli oylamayla seçer.

15 üyenin 12'sini seçen Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurulunda her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden seçer. En az ikisi hukukçu olacak şekilde üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından gösterilecek üçer aday içinden seçer. Kalan dört üye ise üst kademe yöneticiler, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raporterleri arasından seçilir.