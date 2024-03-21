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Zühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi'nde görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerine Kadir Özkaya seçildi. Ardından AYM eski başkanı Zühtü Arslan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Zühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerine Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olarak seçildi. 

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan 1 Ocak 1964 yılına Yozgat Sorgun'da doğdu. Üniversite eğitimini 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını yine aynı fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. Ardından 2002 yılında doçent olan Zühtü Arslan, 2007 yılında profesör unvanı aldı. 

2001 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. 2010 yılı Aralık ayından itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009 yılında başkanı olduğu Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesinde dersler verdi. Zühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Zühtü Arslan, 17 Nisan 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 20 Nisan 2012 tarihinde göreve başladı. 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. 2019 ve 2023 yıllarında yeniden Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Zühtü Arslan, görev süresinin dolmasının ardından 21 Mart 2024 tarihinde yerine Anayasa Mahkemesi yeni başkanı olarak Kadir Özkaya seçildi. 

Zühtü Arslan evli ve dört çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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