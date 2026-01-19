Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Başkent genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Haftanın ilk gününde Ankara'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisine dair güncel bilgileri araştırmaya başladı. Başkent EDAŞ, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Ankara elektrik kesintisi: Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Başkent EDAŞ duyurdu

19 OCAK ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nin birçok ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.

Yetkililer, kesintilerin yaşandığı bölgelerde elektriklerin gün içerisinde kademeli olarak yeniden verileceğini bildiriyor. Kesintisinin süresi ise arızaya bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Ankara elektrik kesintisi: Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Başkent EDAŞ duyurdu

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ankara elektrik kesintisi: Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Başkent EDAŞ duyurdu

Ankara elektrik kesintisi: Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Başkent EDAŞ duyurdu

Ankara elektrik kesintisi: Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Başkent EDAŞ duyurdu

Haberle İlgili Daha Fazlası