Ankara’da önümüzdeki günler için hava koşulları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteorolojik değerlendirmelere göre yapılan son resmi açıklamada başkent genelinde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklendiği belirtildi. Ankara Valiliği'nden gelen 'buzlanma' ve 'don' uyarısı sonrası ''Ankara'da okullar tatil mi, kar yağacak mı?'' soruları vatandaşlar tarafından cevap bekliyor.

Ankara Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği vurgulandı. Açıklamaya göre sıcaklıkların kısa sürede 6 ila 10 derece arasında azalması bekleniyor. Kent merkezinde en düşük sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, soğuk hava dalgasının yeni yılın ilk günlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi, kar yağacak mı?

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 26 Aralık tarihi için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ankara Valiliği tarafından yapılan son açıklamada Ankara genelinde buzlanma ve don riski bulunduğu belirtilirken, eğitim-öğretime ara verilmesine yönelik herhangi bir karar duyurulmadı.

Şu an için Ankara'da yarın ve 26 Aralık'ta eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN ‘BUZLANMA’ VE ‘DON’ UYARISI!

Ankara Valiliği, 26 Aralık itibarıyla kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı ve özellikle gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

25 Aralık Perşembe - Çok bulutlu 1 / 9 derece

26 Aralık Cuma - Yağmurlu 4 / 7 derece

27 Aralık Cumartesi - Hafif kar yağışlı 0 / 4 derece

28 Aralık Pazar - Hafif kar yağışlı -3 / 2 derece

29 Aralık Pazartesi - Çok bulutlu -3 / 0 derece

