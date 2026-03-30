Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışman Cem Oğuz, gündemdeki haberler nedeniyle merak edilen isimlerden biri oldu. Vatandaşlar, Cem Oğuz'un hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışman Cem Oğuz kimdir?

Dr. Cem Oğuz Antalya`da dünyaya geldi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi`nde İnşaat Mühendisliği programında tamamladı. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde 2005-2008 ve 2010-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2016-2020 yılları arasında ise İMO Genel Merkez yöneticiliği görevlerini yürüttü.

Yayımlanmış bilimsel eserleri mevcuttur. Akdeniz Üniversitesi Mezunları Derneğinin 2002 yılında kurucu üyesi ve 2009-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1986-2022 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Başdanışmanı görevini 2019 yılından beri sürdürmektedir.

