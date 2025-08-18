Antalya su kesintisi: ASAT listeyi duyurdu, Antalya'da sular ne zaman gelecek?

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın birçok ilçesinde bakım ve arıza çalışmaları sebebiyle planlı su kesintisi gerçekleşecektir.

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, güncel kesinti saatleri ve suyun ne zaman geleceğine dair bilgilere ASAT'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Antalya'da suların ne zaman geleceği, bulunduğunu ilçe ve mahalledeki planlı bakım ya da arıza duruma bağlı olup, güncek bilgiyi ASAT'ın resmi sitesi, e-Devlet veya Alo 185 üzerinden öğrenilebilmektedir.

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

18 AĞUTOS ANTALYA SU KESİNTİ LİSTESİ

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında; henüz 18 Ağustos Antalya'da su kesintisi yaşanacağına dair bilgi verilmemiştir.