Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınav tarihleri açıklandı. Sınava hazırlanan öğrenciler "a 2. dönem sınavları ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimi ile birlikte "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu cevap buldu. Binlerce öğrenci, sınav tarihini merak ediyor. Bu kapsamda gözler 2026 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihlerine çevrildi.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2025-2026 sınav tarihleri açıklandı

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, basılı evrakla ve okullarda yapılacak.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise sınavlarına 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde girebilecek. Öğrenciler, randevu aldıkları tarih ve saat aralığında sınavlarını tamamlayacak.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihi şu şekildedir;

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

YAZILI SINAVA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem yazılı sınav uygulamasına; Açık Öğretim Okullarında kayıtlı olup yurt dışında bulunan öğrenciler (KKTC hariç), engelli öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı, 10 ve daha fazla dersi bulunan öğrenciler (K.K.T.C hariç) başvurabilecek.

Açık Öğretim Okullarında kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler ile engelli öğrenciler

sadece yazılı sınava başvurabilecektir.

Açık Öğretim Ortaokulunda yurt içinde ve KKTC’de kayıtlı öğrenciler sadece e-Sınava başvurabilecektir.

Açık Öğretim Okullarında kayıtlı tutuklu hükümlü öğrenciler ile KKTC’de bulunan (engelli

öğrenciler hariç) öğrenciler ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava başvurabilecektir.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı, 9 veya

daha az sayıda dersi olan (engelli, yurt dışında bulunan (K.K.T.C hâriç) öğrenciler hariç) öğrenciler sadece e-Sınava başvurabilecektir.

