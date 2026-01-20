Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları aralık ayının son günlerinde yapılmıştı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarına odaklandı. Takvime göre, Açık Lise sınav sonuçları ocak ayında ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem yazılı sınav sonuçları için işaret edilen tarih geldi çattı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, Açık Lise sonuç duyurusuna kilitlendi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk dönemin sınav sonuçları online olarak ilan edilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.

Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini yapmaları gerekiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/adresinden ulaşılabilir.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

