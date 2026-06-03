Açık lise 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ve sınav detayları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Kayıt yenileme sürecini geride bırakan öğrenciler şimdi sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Peki,AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavı yazılı kılavuzu paylaşıldı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



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