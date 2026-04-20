Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla AÖL 2.dönem sınav sonuçları için nisan ayını işaret etmişti. Takvime göre, AÖL sonuç haftasına girildi. Peki, 2026 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları saatler sonra ilan edilecek. Sınav değerlendirme işlemlerinin ardından açık öğretim lisesi sınav sonuçları da açıklanacak. Sınav sonuçları değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınav sonuç tarihi, MEB tarafından yayınlanan kılavuzla duyuruldu. Buna göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrencilerhttps://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

