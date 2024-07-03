Ard Grup Bilişim Teknolojileri, net 0,0201705 TL temettü dağıtımını 3 Temmuz'da yapacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul'da 4 şirket hissedarlarına temettü dağıtımı yaparken Ard Grup Bilişim Teknolojileri şirketinin dağıtım ve ödeme tarihi ne zaman merak edildi. Borsa ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan temettü takvimi haberimizde yer alırken Ard Grup Bilişim ödeme günü belli oldu.
Gerçekleşen genel kurul toplantılarının ardından 4 şirketin temettü dağıtımı yapacağı netleşti. Gıpta Ofis, Dofer Yapı ve Asce Gayrimenkul Yatırım'ın da dağıtacağı temettünün ardından Ard Grup Bilişim Teknolojileri temettü veriyor mu araştırıldı.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMETTÜ VERİYOR MU?
Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak şirketler arasında Ard Grup Bilişim Teknolojileri yer aldı. Genel kurul toplantısının ardından dağıtım ve ödeme tarihleri de duyuruldu.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMETTÜ ÖDEME VE DAĞITIM TARİHİ NE ZAMAN?
ARDYZ, pay başına pay başına net 0,020 TL temettü ödemesi verirken ödeme tarihi 5 Temmuz 2024 oldu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 3 Temmuz 2024 oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi