Ard Grup Bilişim Teknolojileri, net 0,0201705 TL temettü dağıtımını 3 Temmuz'da yapacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme:

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Borsa İstanbul'da 4 şirket hissedarlarına temettü dağıtımı yaparken Ard Grup Bilişim Teknolojileri şirketinin dağıtım ve ödeme tarihi ne zaman merak edildi. Borsa ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan temettü takvimi haberimizde yer alırken Ard Grup Bilişim ödeme günü belli oldu.

İlgili Haberler Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi ise 5 Temmuz olarak açıklandı