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Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi ise 5 Temmuz olarak açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi ise 5 Temmuz olarak açıklandı
Borsa, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa'yı yakından takip eden vatandaşlar şirketlerin temettü dağıtma tarihlerini de yakından takip ederken Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. temettü verecek mi, ne zaman merak ediliyordu. Borsa İstanbul'da 4 şirket temettü dağıtacağını duyurdu. Asce, temettü vereceğini KAP'a bildirirken ödeme tarihi de gündeme geldi.

Halka arz ve borsa ile ilgilenenler, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında temettü veriyor mu araması yaparken şirketten sevindiren haber geldi. KAP'a bildirilen temettünün ardından ödeme ve dağıtım ne zaman yapılacak merak edildi. İşte tarihler ve şirketlere dair bilgiler...

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM TEMETTÜ DAĞITACAK?

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  hisse başına 0.20 TL temettü verirken KAP'ta yer alan bilgilere göre dağıtım tarihi 03 Temmuz 2024 olarak belirlendi. 5 Temmuz'da ise ödemeler gerçekleşecek.

Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi 5 Temmuz olarak açıklandı - 1. Resim

ASCE'nin yanında temettü verecek şirketler arasında Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş., Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer aldı.

Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi 5 Temmuz olarak açıklandı - 2. Resim

Temettü dağıtacak olan ARDYZ, pay başında 0,020 TL ödeme yaparken tarih 5 Temmuz olarak belirlendi. Gıpta Ofis ise pay başına 0,21 TL ödemesini 5 Temmuz günü gerçekleştirecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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