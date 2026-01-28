Yönetmen koltuğuna Kıvanç Baruönü'nün oturduğu senaryosunu ise Cem Yılmaz'ın yazdığı Arif V 216 bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı film hakkında detaylar araştırılıyor.

5 Ocak 2018'de vizyona giren Arif V 216, bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Bu kapsamda film hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Arif V 216 konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusunu gündeme getirdi.

ARİF V 216 KONUSU NE?

G.O.R.A. adlı evrenden Dünya'ya dönen Arif, normal bir hayat sürdürmektedir. Ancak bir süre sonra Robot 216'nın dünyaya gelmesiyle beklenmedikle olaylar sırasıyla gelişmeye başlar. Özellikle Arif gibi insan olmak isteyen Robot 216'nın gülmek, ağlamak gibi duyguları yaşamak ister. Mahalle sakinleri ise uzaylı istemez. Arif ve 2016 kendilerini beklenmedik bir şekilde 1969 yılında bulur.

ARİF V 216 OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - 232/Doktor Alev

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mıstık

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık

Beyti Engin - Robot Tavuk Dönerci

Mustafa Konak - Robot'un oyun arkadaşı

