Arif V 216 konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar merak ediliyor
Yönetmen koltuğuna Kıvanç Baruönü'nün oturduğu senaryosunu ise Cem Yılmaz'ın yazdığı Arif V 216 bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı film hakkında detaylar araştırılıyor.
5 Ocak 2018'de vizyona giren Arif V 216, bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Bu kapsamda film hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Arif V 216 konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusunu gündeme getirdi.
ARİF V 216 KONUSU NE?
G.O.R.A. adlı evrenden Dünya'ya dönen Arif, normal bir hayat sürdürmektedir. Ancak bir süre sonra Robot 216'nın dünyaya gelmesiyle beklenmedikle olaylar sırasıyla gelişmeye başlar. Özellikle Arif gibi insan olmak isteyen Robot 216'nın gülmek, ağlamak gibi duyguları yaşamak ister. Mahalle sakinleri ise uzaylı istemez. Arif ve 2016 kendilerini beklenmedik bir şekilde 1969 yılında bulur.
ARİF V 216 OYUNCULAR VE KARAKTERLER
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - 232/Doktor Alev
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mıstık
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
Beyti Engin - Robot Tavuk Dönerci
Mustafa Konak - Robot'un oyun arkadaşı