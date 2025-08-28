Yapımcılığını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği ve senaryosunu da Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı Artık Oluversin Gari filmi bu akşam 20:00'da NOW TV'de ekranlara geliyor.

Filmin başrollerinde de Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk gibi isimler bulunuyor. Peki, "Aşk Oluversin Gari konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte tüm ayrıntılar...

AŞK OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI KİMLER?

Aşk Oluversin Gari filminin oyuncu kadrosunda, Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Karabayır, Orçun Kaptan, Işıltı Su Alyanak ve Suat Sungur yer alıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

NOW TV'de izleyici karşısına çıkan Artık Oluversin Gari'nin çekimleri de Muğla Milas'da gerçekleşti.

ARTIK OLUVERSİN GARİ KONUSU NE?

Köylüler duydukları dedikodunun doğruluğunu öğrenmeye çalışırken, Deniz ameliyat sonrası eve döner. Derya ailesine her şeyi anlatır.

Salih ve Nuriye otelde kalırken, Sadri Salih'e Güney'i kızından uzak tutmasını söyler. Bu esnada Güney, Derya'ya evlenme teklifi hazırlıklarına başlar. Seda sürekli peşinde olmasına rağmen Güney ona ilgi göstermediğini belirtir. İsmail, Salih'in kaldığı otele yerleşip tehditlere devam eder. Aliş ise köylüleri ikna etmeye çalışır. Güney'in teklif hazırladığı, Seda'nın flaş belleği ve köylülerin otelci ve defineci olarak ikiye ayrılması ortaya komik ve eğlenciler anlar çıkartır.