Temmuz ayının son günlerinde gözler bir kez daha askerlik yerleri bilgisine çevrildi. "Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu" ile celp takvimi daha önce paylaşılmıştı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, 2026 Ağustos dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos 2026 celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler için geri sayım sürüyor. Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı sınıflandırma dönemi duyurusuyla askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Duyuruda yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri de yer aldı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvim doğrultusunda 2026 Ağustos dönemi için askerlik yerleri 30 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. "Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu" ile paylaşılan yazılı açıklamada;

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ifadeleri ver almıştı.

AĞUSTOS 2026 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos dönemi celbi için tarih belli oldu

SEVK TAKVİMİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan sevk takviminde Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine katılacakları tarihlere de yer verildi.

Buna göre, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grupta yer alan erler 6 Ağustos 2026 tarihinde sevk edilecek. İkinci grup erlerin sevk tarihi 3 Eylül 2026, üçüncü grup erlerin sevk tarihi ise 1 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos dönemi celbi için tarih belli oldu

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN İÇERİSİNDE ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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