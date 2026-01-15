Ankara'nın Yenimahalle ve Pursaklar ilçesinde yaşayan binlerce vatandaş, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, bölgedeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşandığını duyurdu. İşte 15 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara su kesinti listesi...

Ankara'da su kesintileriyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamalara Yenimahalle ve Pursaklar'da geçici su kesintileri yaşanıyor.Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına önceden önlem alınmasını tavsiye ediyor.

ANKARA'DA (YENİMAHALLE, PURSAKLAR) SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Ocak 2026 Perşembe günü Yenimahalle'de içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. 11.00'da başlayan su kesintisinin 17.00'da gelmesi bekleniyor. Ayrıca arıza nedeniyle Pursaklar'da sular 15.00'da gelecektir.

YENİMAHALLE/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 15.01.2026 11:10:00

Tamir Tarihi: 15.01.2026 17:00:00

Detay: Yuvaköy mahallesi içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yuvaköy 24. Cadde katre konutları ,maviler inşaat, anka loft sitesi , natura sitesi ve civarı.

PURSAKLAR/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 15.01.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 15.01.2026 15:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi elçibey sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi bir kısmı

