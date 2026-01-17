Ankara su kesintisi yaşayan vatandaşlar, güncek kesinti bilgileri yakından takip etmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde planlı bakım, onarım ve arıza çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri yaşanıyor. İşte 17 Ocak ASKİ güncel su kesintisi...

Ankara'da su kesintisi yaşayan binlerce vatandaş, ASKİ tarafından paylaşılan güncel su kesinti listesini takip etmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehir genelinde geçici su kesintileri yaşandığını açıkladı. İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi Polatlı, Kazan, Yenimahalle, Etimesgut güncel ASKİ su kesintisi listesi!

17 OCAK ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Bugün Polatlı, Yenimahalle, Kazan ve Etimesgut'ta su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti uygulanan bölgelerde çalışmaların tamamlanmasının ardından sular kademeli olarak yeniden verilecek. Ankara su kesintisiyle ilgili ilçe, mahalle, kesinti nedeni ve tahmini su veriliş saatleri, ASKİ’nin resmî internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

POLATLI/ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 17.01.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.01.2026 18:00:00

Detay: Değerli Abonelerimiz, Gece saatlerinde Yüzükbaşı ana isale hattında meydana gelen arıza, ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup su akışı yeniden sağlanmıştır. Ancak depoların dolması ve üst kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşması zaman alabilecektir. Bu nedenle saat 11.00 ile 18.00 arasında, Mehmet Akif, Şehitlik ve Şentepe Mahallesi’nin bir bölümünde, kısa süreli su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü, Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü, Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü

YENİMAHALLE/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 17.01.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.01.2026 17:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi ata mahallesi içerisinde bulanan q300mm çapındaki duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışılnız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Ata mahallesi , Susuz mahallesi

KAZAN/ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 17.01.2026 13:30:00

Tamir Tarihi: 17.01.2026 18:30:00

Detay: Yenimahalle ilçesi ata mahallesi içerisinde bulanan q300mm çapındaki duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışılnız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Saray bayraktar cad aksoy cad bağlı cad sokaklar

YENİMAHALLE /ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 17.01.2026 13:40:00

Tamir Tarihi: 17.01.2026 19:00:00

Detay: Yenimahalle susuz mahallesi istanbul yolu çamlıdere hattı 2200 imalat çalışmasında 300 lük dukdil borunun düşme tehlikesi nedeniyle pompa durdurulmuştur ve plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışılnız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Susuz köyü ve dempa sanayi sitesi

ETİMESGUT/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 17.01.2026 13:55:00

Tamir Tarihi: 17.01.2026 19:00:00

Detay: Yeni Mahalle İlçesi Susuz Mahallesi İstanbul Yolu Ø2200 Çamlıdere İçme Suyu İmalat Hattı Çalışmasında Ø300 lük Duktil borunun düşme tehlikesi nedeniyle Susuz Pompa Hattının durdurulmasından dolayı Etimesgut İlçesi Göksu Mahallesi Bir kısmında basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir. Bilgilerinize sunarız.

Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi Bir Kısmı

