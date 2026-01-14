Kocaeli'nin Gölcük, Karamürsel ve İzmit ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırmaya başladı. İSU tarafından gelen son bilgilere göre, arıza ve altyapı çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanıyor.

İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi), şebeke hattı üzerinde meydana gelen Karamürsel, Gölcük ve İzmit ilçelerinde geniş kapsamlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Musluklarından su akmayan bölge sakinleri, "Kocaeli'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap ramaya başladı. İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba günü suların verileceği saat...

Kocaelide (Karamürsel, İzmit) sular ne zaman gelecek? İSU kesinti listesini paylaştı

14 OCAK KOCAELİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSU tarafından paylaşılan verilere göre Karamürsel 4 Temmuz ve Kayacık mahallelerinde suların saat 19.00'da, Gölcük İhsaniye Merkez'de 18.30'da, İzmit Ömerağa ve Tepecik mahallerinde ise 17.00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.

İSU KESİNTİ LİSTESİ PAYLAŞTI

KARAMÜRSEL / 4 TEMMUZ, KAYACIK

14.01.2026 12:51 ile 14.01.2026 19:00 tarihleri arasında Şebeke hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle anlık su kesintisi yaşanmaktadır.

GÖLCÜK / İHSANİYE MERKEZ

14.01.2026 16:26 ile 14.01.2026 18:30 tarihleri arasında Şebeke hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle anlık su kesintisi yaşanmaktadır.

İZMİT / ÖMERAĞA, TEPECİK

14.01.2026 15:01 ile 14.01.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle anlık su kesintisi yaşanmaktadır.

