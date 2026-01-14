Bursa'da ikamet eden binlerce vatandaş, sabah saatlerinden itibaren musluklarda su akmaması üzerine "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yapılacak olan planlı bakım ve iyileştime çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı belirtildi. İşte, 14 Ocak 2026 Bursa güncel su kesintisi listesi...

Bursa'da yaşanan su kesintileri vatandaşların gündemi yer alıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı ilçe ve mahallerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri uygulanıyor. Peki, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu sıkça araştırılırken, BUSKİ güncel kesinti bilgilerini paylaştı.

BUSKİ su kesintisi: 14 Ocak Bursada sular ne zaman gelecek?

14 OCAK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi devam ederken, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından sular yeniden verildi.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 07.01.2026 - 17.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ/ DEMİRTAŞPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/01/2026 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/01/2026 13:30

Kesim Tarihi: 14/01/2026 12:30

Açıklama: Osmangazi ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Demirtaşpaşa Mahallesi 2. Kocayunus Sokak ve çevresini kapsayan C2_D06 alt bölgesinde, meydana gelen arıza çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde 12.30 ile 13.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceğini bildirdi.

OSMANGAZİ/ PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/01/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/01/2026 12:00

Kesim Tarihi: 14/01/2026 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak. C4_D33 alt bölgesinde yer alan Panayır Mahallesi Bülbül Sokak ve çevresinde, devam eden arıza çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi bekleniyor.

YILDIRIM/ ORTABAĞLAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/01/2026 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/01/2026 12:45

Kesim Tarihi: 14/01/2026 10:45

Açıklama: Yıldırım ilçesinde su kesintisi yaşanacak. C1_D08 alt bölgesinde bulunan Selçukbey Mahallesi Oyalı Sokak ve çevresinde, yürütülecek arıza çalışmaları nedeniyle 13 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi planlanıyor.

BUSKİ su kesintisi: 14 Ocak Bursada sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi: 14 Ocak Bursada sular ne zaman gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası