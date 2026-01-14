İzmir'de yaşayan binlerce vatandaş, sabah saatlerinden itibaren yaşanan su kesintileri nedeniyle "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı. İZSU, ana boru, branşman ve elektrik arızası kapsamında Aliağa, Bergama, Çiğli başta olmak üzere birçok ilçede geçici kesinti uygulanacağını duyurdu.

İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı ilçe ve mahallelerde arıza, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri uygulanıyor. Peki, 14 Ocak İzmir'de (Aliağa, Bergama, Çiğli) sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun paylaştığı güncel su kesintisi bilgileri...

14 Ocak 2026 Çarşamba günü Aliğa, Bergama, Çiğli, Foça, Kınık, Konak ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU, içme suyu hatlarında meydana gelen ana boru, branşman ve elektrik arızası nedeniyle geçici su kesintisi uygulandığını duyurdu. Kesintilerin çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden ilçe, mahalle ve saat bilgilerine göre su kesintisine dair sorgulama yapma imkânı bulunuyor. Ayrıca arıza kaynaklı kesintilerde onarım süresine bağlı olarak saatlerde değişiklik yaşanabiliyor.

