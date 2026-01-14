14 Ocak Çarşamba günü için ASKİ Ankara su kesintisi bitiş saati netleşti. ASKİ'nin yayımladığı kesinti listesi sonrası Ankara'da suların geleceği saat ve arıza nedeni de belli oldu. Vatandaşlar, ilçe ilçe Ankara'da suların ne zaman verileceğini araştırıyor. Beypazarı ve Yenimahalle su kesintisi yakından takip ediliyor.

Başkentte 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ASKİ tarafından yapılan duyurular doğrultusunda çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar arıza sorgulama ekranından kesintileri kontrol ediliyor.

14 OCAK ASKİ SU KESİNTİSİ!

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, 14 Ocak Çarşamba günü Ankara’nın Beypazarı ve Yenimahalle ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin, içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen beklenmeyen arızalar nedeniyle plansız olarak uygulandığı bildirildi.

14 Ocak ASKİ su kesintisi! Ankarada (Beypazarı, Yenimahalle) sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beypazarı ilçesinde Başağaç Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi saat 08.30’da başladı. ASKİ’nin açıklamasına göre, bölgede yürütülen onarım çalışmalarının 13.00 itibarıyla tamamlanması ve suyun yeniden verilmesi planlanıyor.

Yenimahalle ilçesinde ise Kardelen Mahallesi içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle kesinti saat 09.15’te başladı. Kesintiden Kardelen Mahallesi 2091 Cadde ile Başkent Bulvarı civarı etkilenirken, suların 12.00 itibarıyla kademeli olarak verilmesi öngörülüyor.

