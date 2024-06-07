Atatürk Arboretumu, girişi yasak olan ormanlar listesinde yer almıyor 2024

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme:

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Atatürk Arboretumu'na giriş yasak mı 2024 araştırılırken İstanbul Valiliği, girişlerinin yasak olduğu ormanların listesini yayınladı. 10 Haziran itibarıyla geçerli olacak olan orman yasaklarının ardından Arboretumu açık mı, mangal, ateş, kamp yasak mı soruları gündeme geldi.