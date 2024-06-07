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Atatürk Arboretumu, girişi yasak olan ormanlar listesinde yer almıyor 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atatürk Arboretumu, girişi yasak olan ormanlar listesinde yer almıyor 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Atatürk Arboretumu'na giriş yasak mı 2024 araştırılırken İstanbul Valiliği, girişlerinin yasak olduğu ormanların listesini yayınladı. 10 Haziran itibarıyla geçerli olacak olan orman yasaklarının ardından Arboretumu açık mı, mangal, ateş, kamp yasak mı soruları gündeme geldi.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında bazı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kapatıldı. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Atatürk Arboretumu hakkında ormana giriş yasak mı 2024 sorusu araştırılırken yasak olan alanların listesi yayınlandı. 

ATATÜRK ARBORETUMU'NA GİRİŞ YASAK MI?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde yer alan Arboretum, girişi yasak alanlar arasında yer almadı.

Belgrad Ormanı'nın içerisinde olan ormanlık alan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olurken finansmanı Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir. 1949 yılında Hayrettin Kayacık'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne önerisi ile alanı kurma çalışmaları başladı.

Atatürk Arboretumu, orman giriş yasakları kapsamında yer almıyor 2024 - 1. Resim 

İçerisinde bulunan alanlar şöyle:

Müze ve Eğitim Merkezi

Göletler ve Su Alanları

Bitki Koleksiyon Alanları

Araştırma ve Gözlem Kuleleri

Yürüyüş Alanları

MANGAL, PİKNİK YASAK MI?

Arboretumu’nda mangal, ateş ve piknik ve kamp yapmak yasaktır.

Atatürk Arboretumu, orman giriş yasakları kapsamında yer almıyor 2024 - 2. Resim

2024 GİRİŞİ YASAK OLAN ORMANLIK ALANLAR LİSTESİ

Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı

Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

Adalar Büyükada Tabiat Parkı

Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

Atatürk Arboretumu, orman giriş yasakları kapsamında yer almıyor 2024 - 3. Resim

Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı 

Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

Atatürk Arboretumu, orman giriş yasakları kapsamında yer almıyor 2024 - 4. Resim

Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

Atatürk Arboretumu, orman giriş yasakları kapsamında yer almıyor 2024 - 5. Resim

Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

Silivri Danamandıra Tabiat Parkı 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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