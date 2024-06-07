Atatürk Arboretumu, girişi yasak olan ormanlar listesinde yer almıyor 2024
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Atatürk Arboretumu'na giriş yasak mı 2024 araştırılırken İstanbul Valiliği, girişlerinin yasak olduğu ormanların listesini yayınladı. 10 Haziran itibarıyla geçerli olacak olan orman yasaklarının ardından Arboretumu açık mı, mangal, ateş, kamp yasak mı soruları gündeme geldi.
Orman yangınları ile mücadele kapsamında bazı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kapatıldı. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Atatürk Arboretumu hakkında ormana giriş yasak mı 2024 sorusu araştırılırken yasak olan alanların listesi yayınlandı.
ATATÜRK ARBORETUMU'NA GİRİŞ YASAK MI?
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde yer alan Arboretum, girişi yasak alanlar arasında yer almadı.
Belgrad Ormanı'nın içerisinde olan ormanlık alan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olurken finansmanı Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir. 1949 yılında Hayrettin Kayacık'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne önerisi ile alanı kurma çalışmaları başladı.
İçerisinde bulunan alanlar şöyle:
Müze ve Eğitim Merkezi
Göletler ve Su Alanları
Bitki Koleksiyon Alanları
Araştırma ve Gözlem Kuleleri
Yürüyüş Alanları
MANGAL, PİKNİK YASAK MI?
Arboretumu’nda mangal, ateş ve piknik ve kamp yapmak yasaktır.
2024 GİRİŞİ YASAK OLAN ORMANLIK ALANLAR LİSTESİ
Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı
Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
Adalar Büyükada Tabiat Parkı
Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
Kaynak: Türkiye Gazetesi