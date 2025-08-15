Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Av sezonu ne zaman açılıyor? Yasağın kalkacağı tarih belli oldu

Balık stoklarını korumak ve nesillerin devamını sağlamak amacıyla av yasağı için verilen süre dolmak üzere, yasağın kalkacağı tarih araştırılıyor. Peki 2025 yılı av sezonu ne zaman başlıyor? Hem vatandaş hem de balıkçılar merak ediyordu, işte detaylar...

Balık av yasağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Nisan 2025 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren gırgır, trol ve büyük kayıklarla yapılan ticari avcılık tamamen durduruldu. Yasak süresince denizlerdeki balıkların yumurtlama ve üreme dönemi korunarak balık popülasyonunun artması hedefleniyor.

AV SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 av sezonu her sene olduğu gibi bu sene de yasağın kalkacağı 1 Eylül 2025 tarihinden sonra başlayacak. Böylece ticari tekneler ile avcılık serbest olacak. Bu tarih aynı zamanda balık mevsiminin başlangıcı olarak biliniyor. 

OLTA İLE BALIK TUTMAK NE ZAMAN SERBEST?

Av  yasağın bitmesiyle birlikte denizlerde olta balıkçılığı da tamamen serbest olacak.

Av yasağı başlangıç tarihi: 15 Nisan 2025

Av sezonu başlangıç tarihi: 1 Eylül 2025 (denizler)

Tatlı su/gölet/baraj sezonu: Tür ve bölgeye göre 1 Temmuz - 1 Eylül 2025 arası

