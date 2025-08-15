Ayaküstü Lezzetler neden ayrıldı?

Türkiye’nin en popüler yemek ve gezi vlog kanallarından biri olan Ayaküstü Lezzetler, sokak lezzetlerinden Michelin yıldızlı restoranlara uzanan geniş bir yelpazede izleyicileriyle buluşurken son dönemde program sunucularının ayrılığı ile gündeme geldi. Peki, Onur Ziya Demir ve Oğuz Yenihayat'ın sunduğu Ayaküstü Lezzetler ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar...

AYAKÜSTÜ LEZZETLER NEDEN AYRILDI?

Oğuz Yenihayat ve Onur Ziya Demir, kanalları Ayaküstü Lezzetler'e Mayıs 2025 tarihinden bu yana birlikte yeni video yüklemiyordu. Takipçileri konuya ilişkin açıklama beklerken ayrılık nedenleri de merak edildi.

Oğuz Yenihayat'ın kişisel sosyal medya hesabından "Ayaküstü Lezzetler" bağlantısını kaldırması takipçileri tarafından fark edildi. Onur Ziya Demir'in ise profilinde kurucu ibaresi yer alıyor ve programın yayın akışına 10 Temmuz itibarıyla tek başına devam ediyor.

Yenihayat ise 2 Haziran tarihli sosyal medya paylaşımında, Ayaküstü Lezzetler'den ayrıldığını duyurdu:

Ayaküstü Lezzetler’e teşekkürler ile...

2020 yılından itibaren kurucu ortağı olduğum Ayaküstü Lezzetler’de, Türkiye’nin dört bir yanında sayısız lezzete birlikte yürüdük. Sokaktan masaya, tezgahtan sofraya uzanan bu yolculukta, damakta iz bırakan tatların peşinden koştuk. Güldük, yedik, konuştuk, keşfettik…

Benim için bu proje, yıllardır yazmaya, anlatmaya ve paylaşmaya gönül verdiğim bir yolculuğun önemli bir durağıydı. 2009’dan beri sürdürdüğüm içerik üretme heyecanımı, Ayaküstü Lezzetler’le beraber daha da çoğalttım ve Mayıs ayı itibariyle artık bu yolculuğumu sonlandırmış bulunuyorum.

Uzun zamandır bu konuda bir açıklama beklediğinizin farkındaydım ancak resmi süreçlerin tamamlanmasını bekliyordum, anlayışınız için teşekkür ederim.

Her anı benim için çok kıymetliydi, iyi ki varsınız!

Sevgilerimle,

Oğuz Yenihayat