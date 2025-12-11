Aycan Yanaç’ın kariyeri, spor geçmişi ve Survivor performansı merak edilen konular arasında yer alıyor. Futboldaki başarısıyla dikkat çeken genç sporcu, yarışmalarla da geniş bir kitle tarafından tanındı.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor’daki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aycan Yanaç, son dönemde yeniden gündemde. Peki, Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AYCAN YANAÇ KİMDİR, NERELİ?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya’nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Aslen İzmirli bir aileden gelen Yanaç, futbola küçük yaşlarda başladı. İlk adımlarını Nürnberg’de atan genç sporcu, daha sonra Köln altyapısında gelişimini sürdürdü. 173 cm boyunda ve 63 kiloda olduğu bilinen Yanaç, forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Aycan Yanaç kimdir, nereli? Survivor yarışmacısı olarak tanınıyor

Profesyonel futbol kariyerine Almanya’da başlayan Aycan Yanaç, 2015 yılında Greuther Fürth’e transfer oldu ve burada gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Ardından Nürnberg’e geri dönen başarılı sporcu, Türkiye’de ALG Spor ile anlaşarak kariyerine devam etti. Ancak Survivor 2022: All Star sezonuna katılmak için futbol hayatına ara verdi. Yanaç, 2020 ve 2022 sezonlarında yer aldı. Exatlon Almanya’da ise büyük başarı elde ederek yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

AYCAN YANAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yaşlarda Köln altyapısında futbol oynayan Yanaç, profesyonel kariyerine Greuther Fürth ile adım attı. Daha sonra Nürnberg ve ALG Spor’da ve son olarak Fatih Karagümrük'te forma giydi.

