Aydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 20:47 - Güncelleme: 22 Mart 2024 20:48 - Güncelleme:

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ORC Aydın seçim anketi 2024! Mustafa Savaş Özlem Çerçioğlu anket sonucu nedir? | Aydın Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Aydın belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mustafa Savaş ile CHP adayı Özlem Çerçioğlu önde gözüküyor. Peki, Aydın son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Aydın’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!