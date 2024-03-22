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Aydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ORC Aydın seçim anketi 2024! Mustafa Savaş Özlem Çerçioğlu anket sonucu nedir? | Aydın Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Aydın belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mustafa Savaş ile CHP adayı Özlem Çerçioğlu önde gözüküyor. Peki, Aydın son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Aydın’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Aydın yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Aydın yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Aydın ili özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Aydın seçim anketi 2024 sonucu!

AYDIN SEÇİM ANKETİ 2024

Aydın’da 2900 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 17 Mart-19 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

AK Parti-MHP (Mustafa Savaş): %41,9

CHP (Özlem Çerçioğlu): %41,1

İYİ Parti (Özer Kayalı): %6,4

DEM Parti (Zozan Koç): %3,9

Zafer Partisi (Muharrem Demirbilek): %2,8

YRP (Serdal Bulut): %1,7

Diğer: %2,2

Aydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı - 1. Resim

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2023

Aydın 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %35,59

AK Parti: %28,71

İYİ Parti: %12,95

MHP: %8,65

BBP: %0,85

YRP: %0,75

AYDIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Aydın 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %53,94

AK Parti: %43,74

Saadet Partisi: %0,83

DSP: %0,61

Vatan Partisi: %0,42

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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