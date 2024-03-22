Bursa seçim anketi 2024! (ORC ARAŞTIRMA) Alinur Aktaş-Mustafa Bozbey anket sonucu paylaşıldı
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ORC Bursa seçim anketi 2024! Alinur Aktaş Mustafa Bozbey anket sonucu nedir? | Bursa Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Bursa belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Alinur Aktaş ile CHP adayı Mustafa Bozbey önde gözüküyor. Peki, Bursa son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Bursa’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Bursa yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bursa yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Bursa ili özelinde ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Bursa seçim anketi 2024 sonucu!
BURSA SEÇİM ANKETİ 2024
Bursa’da 7140 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 17 Mart-20 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Alinur Aktaş): %41,6
CHP (Mustafa Bozbey): %38,5
YRP (Sedat Yalçın): %6,2
İYİ Parti (Selçuk Türkoğlu): %3,9
Zafer Partisi (Bayram Kazancı): %2,7
DEM Parti (İhsan Seylan): %2,2
Diğer: %4,9
BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Bursa 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %39,01
CHP: %24,38
İYİ Parti: %11,90
MHP: %8,62
YSP: %4,46
Zafer Partisi: %3,63
YRP: %3,57
BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Bursa 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %49,62
CHP: %47,03
Saadet Partisi: %1,80
DP: %0,65
DSP: %0,33
Kaynak: Türkiye Gazetesi