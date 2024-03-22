Bursa seçim anketi 2024! (ORC ARAŞTIRMA) Alinur Aktaş-Mustafa Bozbey anket sonucu paylaşıldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 20:18 - Güncelleme: 22 Mart 2024 20:22 - Güncelleme:

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ORC Bursa seçim anketi 2024! Alinur Aktaş Mustafa Bozbey anket sonucu nedir? | Bursa Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ORC Araştırma son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Bursa belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Alinur Aktaş ile CHP adayı Mustafa Bozbey önde gözüküyor. Peki, Bursa son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Bursa’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!