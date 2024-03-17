Bursa için son yerel seçim anketi: AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor

ALF Araştırma'nın Bursa anketine göre, AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş önde. CHP'nin adayı Bozbey ise hemen arkasında. Üçüncü sırada ise Yeniden Refah Partisi'nin adayı Sedat Yalçın yer alıyor.

ALF Araştırma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonucunu paylaştı. 1-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 9700 katılımcıyla yüz yüze görüşüldü.

Ankette katılımcılara, "Yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş yüzde 38.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey ise 37.1 puan ile Aktaş'ı takip etti. İki aday arasındaki fark 1.3 puan.

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Sedat Yalçın yüzde 6.5 puana ulaşırken, İyi Parti adayı Selçuk Türkoğlu'nun 3.6 puanda olduğu görüldü.

Mart 2019'da Alinur Aktaş yüzde 49.62 ile seçimi kazanmıştı. 2019'da da CHP'nin adayı olan Mustafa Bozbey ise 47.03 puanla ikinci sırada yer almıştı.