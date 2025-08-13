Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 13 Ağustos AFAD/Kandilli deprem listesi

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 13 Ağustos AFAD/Kandilli deprem listesi

Güncelleme:
Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 13 Ağustos AFAD/Kandilli deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem listesi merak konusu oldu. Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin konumu, büyüklüğü ve saatini dakika dakika paylaşıyor. Peki 13 Ağustos 2025 en son nerede deprem meydana geldi, büyüklüğü kaç? İşte AFAD ve Kandilli'nin son dakika deprem listesi...

Son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde deprem büyük korku yaşatmıştı. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, İzmir ve Ankara da dahil olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Bölge halkı diken üstünde, artçı sarsıntılar sık sık devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de son depremler merak konusu oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınıyor. Peki son deprem nerede oldu, büyüklüğü ne? İşte listesi... 

Balıkesir'de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu - 2. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Artçı sarsıntıların aralıksız sürdüğü bölgede halk panik halinde. Depremin büyüklüğü 2,4 olarak duyuruldu, artçı sarsıntı yere yakın gerçekleştiği için kuvvetli hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

