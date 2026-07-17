Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve medya sektörünün göz önündeki isimlerinden Aziz Üstel hayatını kaybetti. Üstel’in “Beni Kim Öldürdü”, “Osmanlı’nın Son Kartalları” , “Ölü Çocuklar Şehri” isimli kitapları bulunuyor. Peki, Aziz Üstel kimdir?

Türk işadamı, sunucu, çevirmen ve Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticilerinden Aziz Üstel 1948 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi mezunu mühendis Sabih Bey ile Arnavut kökenli, doktor Sezai Çomo'nun kızı, İşkodra doğumlu, Robert Kolej mezunu Yeta Hanım'ın oğlu olarak 1948'de dünyaya geldi. Nazlı Ilıcak ve Ömer Çavuşoğlu'nun babası Muammer Çavuşoğlu, Aziz Üstel'in annesi Yeta Çomo Sılay'ın dayısıdır.

nnesi ile babasının boşanmalarından sonra çok kısa bir süre annesinin evinde yaşar, daha sonra babasıyla Amerika'ya gider. Amerika'da üvey anne elinde büyür. Üniversite tahsilini Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler alanlarında tamamladı.

Tercüman Gazetesi'nde Yan Yayınlar Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra Günaydın Gazetesinde çalıştı. 1974 yılında TRT dizileri çevirmenliği vasıtasıyla televizyonculuk ile tanıştı. TRTde yayınlanan Kaçak, Uzay Yolu, Görevimiz Tehlike yabancı yapım dizileri Türkçe çevirilerini yaptı. TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde Gecenin Konukları adlı programın yapım ve sunumunu dokuz yıl boyunca üstlendi. Daha sonra bu programı Kanal 6 ve Kanal E'de devam etti. Yazımını kendi yaptığı Kartal Kaya dizisi, 1994 yılında Kanal D yayınlandı ve başrolünde Bülent Kayabaş rol aldı. CNN Türk'te Futbolmania adlı programda futbol yorumculuğu yaptı, 24'te Patron Katı isimli programı hazırladı ve sundu.

Aziz Üstel ve Gecenin Konukları programıyla talk show programlarına yeniden başladı. Radyospor kanalında Aslan Yuvası isimli spor programında yorumculuk yaptı.

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