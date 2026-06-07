Haziran ayına girilmesiyle birlikte Babalar Günü tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Evrensel kutlama günlerinden biri olan Babalar Günü'nün tarihi ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye'de babalar günü yaygın uygulama olan haziran ayında kutlanıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2026 Babalar Günü tarihçesine ilişkin ayrıntılar...

Anneler Günü'nün ardından gözler bu kez Babalar Günü'ne çevrildi. Babaların aileleri için gösterdiği emek ve fedakârlıkları onurlandırmak amacıyla kutlanan bu özel gün, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle kutlanacak. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2026 Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkış hikayesi...

BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN?

Bu yıl Babalar Günü, yaz gündönümüne denk geliyor Babaların çocuklarının hayatına yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu nedenle 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran’a denk geliyor.

Babalar Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2026 Bbalar Günü yaz gündönümüne denk geliyo

ULUSAL BİR GÜNE DÖNÜŞMESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

Babalar Günü uzun yıllar boyunca geniş destek görmesine rağmen ulusal ve kalıcı bir resmî gün olarak kabul edilmedi.

Ancak 1972 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon tarafından imzalanan yasa ile Babalar Günü'nün her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanması resmiyet kazandı.

Böylece Babalar Günü, ABD'de kalıcı ve resmî bir ulusal kutlama günü olarak tarihe geçti.

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