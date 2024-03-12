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Haberler > Haberler > Bahar dizisi Aziz Uras gerçek adı ne,kim? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında?

Bahar dizisi Aziz Uras gerçek adı ne,kim? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi Aziz Uras gerçek adı ne,kim? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini Demirhan Demircioğlu canlandırıyor. Gündemde olan Bahar dizisinin karakterleri ve oyuncuları sıklıkla araştırılmakta. Aziz Uras karakterini canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar...

Bahar dizisi Aziz Uras kim, gerçek adı ne? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canlandıran Demirhan Demiroğlu'nun hayatı, biyografisi ve oynadığı dizilerin detayları haberimizde yer alıyor. 

BAHAR DİZİSİ AZİZ URAS KİM, GERÇEK ADI NE?

Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini Demirhan Demircioğlu canlandırıyor. Aziz Uras, Bahar ve Timur'un oğludur. Babası gibi cerrah olmak için çalışan Aziz Uras, babasının olduğu hastanede asistan doktor olarak çalışmaktadır. Bahar dizisi Aziz Uras kim, gerçek adı ne? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Demirhan Demircioğlu, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan Demircioğlu, 2020 yılında Hekimoğlu dizisiyle ilk kez bir dizide rol aldı. Ardından 2022 yılında İçimizdeki Ateş ve 2023 yılında Barbaros Hayreddin dizisinde oynadı. Son olarak Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canlandırıyor. Bahar dizisi Aziz Uras kim, gerçek adı ne? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında? - 2. Resim

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Demirhan Demircioğlu, 25 yaşındadır. Bahar dizisi Aziz Uras gerçek adı ne,kim? Demirhan Demircioğlu kimdir, kaç yaşında? - 3. Resim

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

2020 Hekimoğlu

2022 İçimizdeki Ateş

2023 Barbaros Hayreddin: Sultan'ın Fermanı

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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