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Balıkesir Bandırma ve Susurluk 10 Nisan bayram namazı saati 07.08 olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir Bandırma ve Susurluk 10 Nisan bayram namazı saati 07.08 olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayrama sayılı günler kala merak edilen Balıkesir Bandırma bayram namazı saatleri kaçta? Balıkesir Susurluk bayram namaz vakti ne zaman? sorularına cevap veriyoruz. İşte 10 Nisan bayram sabahı Balıkesir bayram namazı saatleri...

Balıkesir'in Bandırma ve Susurluk ilçelerinde yaşayan müslümanlar, 10 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan bayramının sabahında bir araya gelerek bayram namazını kılacaklar. Bu yılın bayram namazı saati Bandırma ve Susurluk ilçelerinde 07.08 olarak belirtildi.
Balıkesir Bandırma ve Susurluk 10 Nisan bayram namazı saati 07.08 olacak - 1. Resim

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı Müslümanların bayram günlerinde kıldığı iki rekatlık bir namazdır. Bayram namazı iki rekât farz namaz olarak kılınır ve yılda iki defa, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın birinci günü güneş doğduktan sonra eda edilir. Bayram namazı ibadeti cemaatlerin bir araya gelerek Allah'a yönelmelerini ve birlikte dua etmelerini sağlayarak birlik ve beraberlik duygusunun da pekişmesine fayda sağlar. 

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte bayram namazının ne zaman kılınacağını merak ediyorlar. Bu yıl Balıkesir genelinde bayram namazı 10 Nisan tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Balıkesir'in Bandırma ve Susurluk ilçelerinde 07.08 saatinde kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar camiilerde toplanacak.

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Balıkesir ilinde 07.19 saatinde kılınacak.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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