Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda RAMS Başakşehir ile Boluspor arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu, oynanacağı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Grup aşamasında puan tablosunu doğrudan etkileyecek bu karşılaşma, haftanın öne çıkan kupa randevularından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda? İşte, şifresiz yayın bilgileri...

Türkiye Kupası’nda grup aşamasının ikinci haftasıyla birlikte takımlar üst tur için kritik puan mücadelesine çıkıyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir ile Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor arasında oynanacak mücadele olacak.

BAŞAKŞEHİR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta kapsamında RAMS Başakşehir ile Boluspor, 13 Ocak 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 15.30 olarak açıklandı.

Her iki takım da grup aşamasında avantajlı konuma gelmek için sahaya çıkacak. Başakşehir ilk maçında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, Boluspor ise sahasında Fethiyespor ile golsüz berabere kaldı. Bu nedenle karşılaşma, iki ekip açısından da puan tablosu için önemli bir randevu olacak.

Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Boluspor ile karşılaşıyor

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Boluspor arasında oynanacak Türkiye Kupası mücadelesi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, uydu, dijital platformlar ve A Spor’un internet yayını üzerinden izlenebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası