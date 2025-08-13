Başakşehir Viking maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Başakşehir'in tur atlama ihtimali

'Başakşehir Viking maçı ilk 11'ler belli oldu mu?' futbolseverlerin gündeminde. Başakşehir, Norveç’in güçlü ekibi Viking ile UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta deplasmanda 3-1’lik galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, İstanbul’da bugün, play-off biletini almak için mücadele edecek. Başakşehir nasıl tur atlar ve play-off turuna geçme ihtimalleri netlik kazandı.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Başakşehir-Viking maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Deniz, Selke.

Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Berisha, Tripic.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi durumunda play-off turuna yükselecek. Viking’in 2 farklı galibiyette uzatmalara gidilecek. 3 veya daha farklı galibiyette ise Viking tur atlayacak.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI MAÇ KADROSU

Başakşehir’in UEFA’ya bildirdiği maç kadrosunda dikkat çeken isimler arasında Volkan Babacan, Muhammed Şengezer ve Deniz Dilmen, Onur Bulut, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Christopher Operi, Festy Ebosele, Yağız Dilek, Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Ivan Brnic, Davie Selke, Nuno Da Costa ve Eldor Shomurodov yer alıyor.

Ancak sakatlığı bulunan Olivier Kemen ile statü gereği kadroda yer almayan Fayzullayev ve Djalo, bu maçta forma giyemeyecek.